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هدية من رجل أعمال معروف.. شخصان يوزعان الأموال بشوارع دبي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد مصدر أمني في شرطة دبي، أنه جارٍ متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو أنهما من جنسية عربية، يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي، وذلك بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين يوزعان أوراقاً نقدية على المارة، وجرى تناقل الفيديو دون أن تتضح حقيقته، وفق ما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأشار المصدر إلى أن الشرطة اطلعت على الفيديو، وأنها تدرسه في الوقت الراهن.

ويُظهر الفيديو رجلين يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، والتي تعد من أهم المقاصد والوجهات السياحية بالإمارة.

وخلال حديثهما للمارة يقول العاملان إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.

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