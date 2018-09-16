محكمة إيرانية تقضي بالسجن 7 سنوات لـ«ستيني سعودي»

تواصل – وكالات:

أعلن نائب المدعي العام في مدينة مشهد شمال شرق إيران، القاضي حسن حيدري، اليوم، أن محكمة الثورة في المدينة خفضت الحكم الصادر ضد معتقل سعودي.

وكانت المحكمة ذاتها قضت في الـ 13 من فبراير 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات ضد مواطن سعودي تم اعتقاله في يناير من العام الماضي في مدينة مشهد وبحوزته مبلغ 44 ألفًا و700 دولار أمريكي، واتهم بتهريب العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكره القاضي حيدري.

وأوضح القاضي حيدري – الأحد لصحيفة خراسان الصادرة بمدينة مشهد- أن “محكمة الثورة قامت بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق المعتقل بعد اعتراضه، وجرى خفض مدة السجن بحقه إلى سبع سنوات”، مضيفًا أن“المعتقل يبلغ من العمر 60 عامًا”.

وتابع القاضي حيدري أنه “بعدما رفع الشخص المعتقل دعوى استئناف لدى محكمة مقاطعة خراسان الرضوية، فقد تقرر خفض مدة السجن من 10 سنوات إلى سبع لمراعاة ظروف المتهم”.