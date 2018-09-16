محكمة إيرانية تقضي بالسجن 7 سنوات لـ«ستيني سعودي»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

الكشف عن موعد تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين

الكشف عن موعد تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين

الشرقية.. وفاة طالب ابتدائي اختناقاً بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية

الشرقية.. وفاة طالب ابتدائي اختناقاً بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

محكمة إيرانية تقضي بالسجن 7 سنوات لـ«ستيني سعودي»

محكمة إيرانية تقضي بالسجن 7 سنوات لـ«ستيني سعودي»
0

 

 

تواصل – وكالات:

أعلن نائب المدعي العام في مدينة مشهد شمال شرق إيران، القاضي حسن حيدري، اليوم، أن محكمة الثورة في المدينة خفضت الحكم الصادر ضد معتقل سعودي.

وكانت المحكمة ذاتها قضت في الـ 13 من  فبراير 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات ضد مواطن سعودي تم اعتقاله في يناير من العام الماضي في مدينة مشهد وبحوزته مبلغ 44 ألفًا و700 دولار أمريكي، واتهم بتهريب العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكره القاضي حيدري.

وأوضح القاضي حيدري – الأحد لصحيفة خراسان الصادرة بمدينة مشهد- أن “محكمة الثورة قامت بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق المعتقل بعد اعتراضه، وجرى خفض مدة السجن بحقه إلى سبع سنوات”، مضيفًا أن“المعتقل يبلغ من العمر 60 عامًا”.

وتابع القاضي حيدري أنه “بعدما رفع الشخص المعتقل دعوى استئناف لدى محكمة مقاطعة خراسان الرضوية، فقد تقرر خفض مدة السجن من 10 سنوات إلى سبع لمراعاة ظروف المتهم”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

غارات صهيونية تستهدف طائرة إيرانية لنقل السلاح في مطار دمشق

غارات صهيونية تستهدف طائرة إيرانية لنقل السلاح في مطار دمشق

«عناصر معارضة» تعتدي على سفارة إيران في باريس

«عناصر معارضة» تعتدي على سفارة إيران في باريس

واشنطن: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم وستواجه عقوبات مشددة

واشنطن: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم وستواجه عقوبات مشددة

تقني يحذِّر من هجمات إلكترونية جديدة تدعمها إيران

تقني يحذِّر من هجمات إلكترونية جديدة تدعمها إيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>