وكيل «ساما» عن زيادة أسعار الفائدة: «لسنا قلقين»

تواصل – وكالات:

قال أيمن بن محمد السياري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار، أمس الأحد، إن البنك ليس قلقا من ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق لأنه يقوم على زيادة تدريجية لأسعار الفائدة العالمية من قاعدة منخفضة.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن الزيادة تدريجية، وهي مبعث ارتياح كبير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) من أجل معالجة أي مشاكل قد تطرأ على نظام السيولة المحلية – وهو ما لم نشهده حتى الآن نظرا لوفرة السيولة، بحسب “رويترز”.

وأضاف “السياري” أن إصدارات الدين الشهرية بالعملة المحلية التي تطرحها الحكومة لا تضغط على السيولة.

وقال: “فيما يتعلق بالسوق المحلية، أعتقد أن مستوى الدين حتى الآن ليس مستوى ينذر بالخطر لا من حيث الحجم ولا من حيث النسبة، إلى الناتج الإجمالي على سبيل المثال.

وأضاف: “عادة ما تكون هناك فترة زمنية بين جمع وزارة المالية للدين ثم إطلاقه في شكل زيادة بالإنفاق الحكومي، وهكذا يعاد تدوير السيولة في النظام ولا يوجد أي مبعث قلق لدينا.”