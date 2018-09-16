وفاة طفلة وإصابة 3 في حريق منزل شمال جدة

تواصل – فريق التحرير:

تُوفيت طفلة اختناقاً وأُصيب 3 آخرون في حريق شب أمس الأحد، في منزل شمال محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان، إن مركز العمليات الأمنية الموحد تلقى بلاغاً باندلاع النيران في منزل بحي النعيم، وعلى الفور هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ للموقع.

واتضح أن الحريق شب في غرفة جلوس بالدور الأرضي بشقة داخل فيلا، ونجم عنه وفاة طفلة في العقد الأول بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بحالة اختناق، كما تم نقل 3 حالات أخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت فرق التحقيق أعمالها للكشف عن الأسباب.