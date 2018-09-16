مركبة «جمس» تدهس وتسحل عدة أشخاص بالطائف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت كامیرا مراقبة لحظة دھس مركبة “جمس” عدداً من الأشخاص أثناء تواجدھم على طريق الطائف – المطار، حیث توفي اثنان منھم مباشرة في الحادث.

وكانت المركبة تسیر بسرعة عالیة وفقد سائقھا السیطرة علیھا، فانحرف على يمین الطريق، حیث كان اثنان من العمالة الوافدة جالسین على حافة الطريق، فدھستھما السیارة وسحلتھما لمسافة طويلة.

يذكر أن الھلال الأحمر في الطائف أوضح أن الحادث نتج عنه دھس ووفاة مقیمین من جنسیة عربیة، وإصابة 3 آخرين، نُقلت منھم حالتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، فیما رفض الثالث النقل.