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شاهد.. تصوير جوي لهروب الحوثيين بمعركة الكيلو 16 في الحديدة

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حالة الارتباك وهروب ميليشيات الحوثي عند تقدم ألوية العمالقة المنضوية تحت راية الجيش الوطني اليمني، نحو كيلو 16 بالحديدة.

وظهر في المقطع، ارتباك ميليشيات الحوثي التي تحاول الهرب بواسطة سيارة ودراجات نارية حيث قاموا بإشعال النار في الإطارات من أجل التمويه.

يذكر أن قوات ألوية العمالقة حققت تقدماً جديداً في معركتها ضد ميليشيات الحوثي بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وتمكنت ألوية العمالقة، الخميس الماضي، من تحرير باقي مناطق جامعة الحديدة والتقدم صوب الكورنيش من الناحية الغربية، فيما تواصل الألوية تقدمها من الجهة الشرقية للسيطرة على دوار السفينة في طريق الكيلو 16″.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “تحرير وسيطرة ألوية العمالقة على كيلو 7 وكيلو 10 وقطع كيلو 16 بالحديدة، سهّل من عملية حصار الميليشيات الحوثية وتفكيكها وحصارها في دوائر صغيرة تجبرهم على الاستسلام، وتعجّل من تحرير باقي مناطق المحافظة”.

وأكد المركز أن “قطع قواته لطريق كيلو 16؛ يعني أن الشريان الرئيس للميليشيات بين الحديدة وصنعاء قطع بشكل كامل”، مشيراً إلى أنه “خلال الساعات المقبلة سيتم قطع الطريق الواصل إلى ميناء الحديدة التي تواصل الميليشيات استخدامه في تسلم الأسلحة المهربة”.

 

 

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