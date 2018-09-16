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طريقة معرفة «الفيوز» التالف بسيارتك وكيفية إصلاحه

طريقة معرفة «الفيوز» التالف بسيارتك وكيفية إصلاحه
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تواصل – وكالات:

تعد الفيوزات من أهم الأجزاء التي تحمي الكهرباء بالسيارة، وفي حال تلفها قد تؤذي أجهزة السيارة وتعرضها للمشاكل، ومن الممكن أيضاً أن تؤدي إلى توقف السيارة تماماً.

وهناك فرق بين الفيوزات الداخلية والخارجية في السيارة، على النحو التالي:

1 – علبة الفيوزات الداخلية

هذه العلبة توجد أسفل التابلوه الموجود في السيارة، والفيوزات في هذه العلبة خاصة بالكماليات الخاصة بالسيارة، مثل الفيوزات الخاصة بأضواء السيارة، والزجاج الكهربائي، والتحكم في فتح وغلق الأبواب الخاصة بالسيارة، فضلاً عن الفيوزات الخاصة بولاعة الاشتعال وغيرها.

2 – علبة الفيوزات الخارجية

هذه العلبة تقع بداخل الغطاء الخاص بمحرك السيارة وبالقرب من البطارية أو بالكمبيوتر في السيارة، وهي تحتوي على الفيوزات التي تتعلق بالعمليات الحيوية والهامة في السيارة، مثل الفيوزات الخاصة بنظام الوقود في السيارة، بالإضافة إلى الفيوزات الخاصة بالتكييف أو الخاصة بمروحة الرادياتير في السيارة وغيرها.

كيفية معرفة الفيوز التالف

1 – قم بغلق جميع أضواء وأجهزة السيارة، ضع مفتاح كونتاكت تشغيل السيارة على وضع الإغلاق.

2 – قم بفتح الغطاء الخاص بالفيوزات الموجود في السيارة، ثم قم بفحص الفيوزات لمعرفة التالف بينهم، حيث إنه بمجرد النظر تستطيع معرفة التالف، ففي حالة وجدت فيوزاً لونه متغيراً أو يوجد قطع من الداخل، هذا يدل على أنه الفيوز التالف ويجب استبداله.

كيفية التصرف مع الفيوز التالف

بعد التعرف على الفيوز التالف كما شرحنا سابقاً، تعرّف على قدرته الأمبيرية من خلال الإنترنت، ثم قم بالبحث عن فيوز آخر له نفس القدرة الأمبيرية، ثم نرطب مكان الفيوز التالف ونضع الفيوز الجديد.

لكن في حال تكرار المشكلة، يجب في هذه الحالة التوجه إلى مركز الصيانة حيث إنه ربما توجد مشكلة في كهرباء السيارة تؤدي إلى تلف الفيو

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