«الصحة» تحذر من المشروبات الغازية.. تُسبب 10 أمراض خطيرة (فيديو)

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حذَّرت وزارة الصحة من محتويات المشروبات الغازية، وكشفت عن مكوناتها الصادمة والأمراض التي تسببها.

وأوضحت الوزارة عبر فيديو جراف على “تويتر” أن المشروبات الغازية تحتوي على (سكر + أصباغ وألوان + مواد كيميائية وحمض الفوسفيك).

وأشارت الصحة إلى أن المشروبات الغازية تتسبب في النوع الثاني من السكري، والسمنة وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي، كما تسبب خللاً في وظائف الكلى، وتكون حصى الكلى، بجانب تفتت الطبقة الخارجية للأسنان.

وأكدت وزارة الصحة أن المشروبات الغازية تتسبب بشكل مباشر في هشاشة العظام، وتصيب الإنسان بأمراض الجهاز الهضمي والتهابات وتقرحات المعدة.