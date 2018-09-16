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متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)
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تواصل –  فريق التحرير:

أكد سلطان الظاهري، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن وزارة التعليم هي التي تحدد مدى حاجتها للخريجات العاطلات وليس وزارة الخدمة المدنية.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، إلى أنه حتى الآن لم يصل لوزارة الخدمة المدنية أي توجيه من مجلس الوزراء بخصوص خريجات التربية العاطلات، قائلاً: “متى وصل لن نتأخر عن تنفيذه”.

وشدد الظاهري على أن حصر الخريجات العاطلات وتعيينهن مباشرة من خلال الوزارة غير وارد، ويتعارض مع مبادئ التوظيف، إلا أن يأتينا توجيه مباشر بهذا الأمر.

 

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