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متحدث «صحة جدة» يكشف آخر مستجدات حادث معلمات «الليث» (فيديو)

متحدث «صحة جدة» يكشف آخر مستجدات حادث معلمات «الليث» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم صحة جدة، عبدالله الغامدي، آخر المستجدات الصحية لحادث معلمات “الليث” والذي تسبب في وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات.

وقال الغامدي عبر برنامج “معالي المواطن” المذاع على فضائية “إم بي سي” إن هناك حالتين حرجتين تم نقلهما إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، و7 حالات مستقرة داخل مستشفى الليث العام.

وأشار إلى أن الإصابات متفرقة بين كدمات وخدوش وجروح قطعية، مؤكداً تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن واحتمال خروجهن غداً الاثنين.

 

 

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