العثور على أفريقي مصاب بكدمات ومُلقى على طريق «مكة – جدة»

تواصل – فريق التحرير:

عثرت إحدى دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق مكة – جدة السريع؛ أمس، على شخص ملقى على جنبات الطريق وبه عدة إصابات وخدوش بالوجه.

وتم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة عن طريق سيارة الهلال الأحمر، الذي باشر الحالة، فيما لا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسة القضية.

وكانت دورية تابعة لأمن الطرق لاحظت أمس شخصاً أفريقياً ملقى على جنبات الطريق، وبالتحديد بجوار كوبري مستشفى الملك خالد العسكري، وبه إصابة متوسطة عبارة عن قطع بمؤخرة الرأس وخدوش في الوجه، ولا يحمل إثباتاً، وعند التواصل مع الشرطة بحكم الاختصاص باشرت الحالة على الفور؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.