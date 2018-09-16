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الدفاع الجوي يدمر صاروخاً حوثياً في سماء جازان

الدفاع الجوي يدمر صاروخاً حوثياً في سماء جازان
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن/ تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة الرابعة وتسع وأربعين دقيقة (1649) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث أن الصاروخ كان باتجاه منطقة (جازان)، وأطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد.

وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم ميليشيا الحوثي المسلّحة في تحدٍ واضح للقرارات الأممية، ويعد تهديداً لأمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (197) صاروخاً، تسببت في استشهاد (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

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