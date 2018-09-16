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المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف لحملة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، للعمل بمسمى (أخصائي قواعد بيانات، ومطوّر K2، ومطوّر تطبيقات محمولة، وأخصائي ذكاء أعمال).

واشترط المجلس وجود خبرة لدى المتقدمين على الوظائف من سنة إلى سنتين، وذلك وفقاً للتفاصيل والمواعيد الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي قواعد بيانات.
2- مطوّر K2.
3- مطوّر تطبيقات محمولة.
4- أخصائي ذكاء أعمال.

شروط التقديم على الوظائف:

1- شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي.
2- خبرة من سنة إلى سنتين.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح من اليوم الأحد بتاريخ 2018/09/16م وينتهي بتاريخ 2018/09/24م، من خلال الرابط التالي (هنا).

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