وظائف شاغرة بشركة مطارات الرياض.. التخصصات وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة مطارات الرياض توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من خلال برنامج (تمهير)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل في العديد من المجالات الوظيفية، حيث إن التاريخ المتوقع لمباشرة العمل 1440/01/27هـ.

الوظائف:

1‎- مدير مشاريع ‎(وظيفتان).

‎2- مدير أمن ‎(ثلاث وظائف).

3- ‎مهندس مدني عام (وظيفتان).

4- مهندس ميكانيكي عام (وظيفة واحدة).

5- ‎مهندس مركبات ‎(وظيفة واحدة).

6- ‎مهندس زراعي ‎(وظيفة واحدة).

7- ‎مهندس كهربائي عام (وظيفتان).

8- ‎مهندس اتصالات عام ‎(وظيفة واحدة).

9- ‎مهندس معماري ‎(وظيفة واحدة).

10- ‎رسام خرائط ‎(وظيفة واحدة).

11- ‎أخصائي صحة وسلامة مهنية ‎(وظيفة واحدة).

12- ‎أخصائي إدارة مخاطر ‎‎(وظيفة واحدة).

13- ‎مسؤول العقود ‎(ثلاث وظائف).

14- ‎أخصائي المشتريات (وظيفتان).

15- ‎أخصائي استراتيجية الشركة ‎‎(وظيفة واحدة).

16- ‎أخصائي علاقات الموظفين‎ ‎‎(وظيفة واحدة).

17- ‎أخصائي توظيف ‎‎‎(وظيفة واحدة).

18- ‎أخصائي تدريب ‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

19- ‎أخصائي تسويق (وظيفتان).

20- ‎أخصائي علاقات عامة ‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

21- ‎محلل نظم تقنية المعلومات (وظيفتان).

22- ‎مطور برامج ‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

23- ‎أخصائي شبكات الحاسب ‎‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

24- ‎أخصائي أمن بيانات ‎‎‎‎‎(وظيفة واحدة).

25- ‎سكرتير قانوني (وظيفتان).

التاريخ المتوقع لمباشرة العمل:

– 1440/01/27هـ.

طريقة التقديم:

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