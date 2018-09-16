وظائف شاغرة بشركة مطارات الرياض.. التخصصات وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:
أعلنت شركة مطارات الرياض توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من خلال برنامج (تمهير)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل في العديد من المجالات الوظيفية، حيث إن التاريخ المتوقع لمباشرة العمل 1440/01/27هـ.
الوظائف:
1- مدير مشاريع (وظيفتان).
2- مدير أمن (ثلاث وظائف).
3- مهندس مدني عام (وظيفتان).
4- مهندس ميكانيكي عام (وظيفة واحدة).
5- مهندس مركبات (وظيفة واحدة).
6- مهندس زراعي (وظيفة واحدة).
7- مهندس كهربائي عام (وظيفتان).
8- مهندس اتصالات عام (وظيفة واحدة).
9- مهندس معماري (وظيفة واحدة).
10- رسام خرائط (وظيفة واحدة).
11- أخصائي صحة وسلامة مهنية (وظيفة واحدة).
12- أخصائي إدارة مخاطر (وظيفة واحدة).
13- مسؤول العقود (ثلاث وظائف).
14- أخصائي المشتريات (وظيفتان).
15- أخصائي استراتيجية الشركة (وظيفة واحدة).
16- أخصائي علاقات الموظفين (وظيفة واحدة).
17- أخصائي توظيف (وظيفة واحدة).
18- أخصائي تدريب (وظيفة واحدة).
19- أخصائي تسويق (وظيفتان).
20- أخصائي علاقات عامة (وظيفة واحدة).
21- محلل نظم تقنية المعلومات (وظيفتان).
22- مطور برامج (وظيفة واحدة).
23- أخصائي شبكات الحاسب (وظيفة واحدة).
24- أخصائي أمن بيانات (وظيفة واحدة).
25- سكرتير قانوني (وظيفتان).
التاريخ المتوقع لمباشرة العمل:
– 1440/01/27هـ.
طريقة التقديم:
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