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الخطوط السعودية تطلق خدمة التواصل النصي عبر الهواتف الذكية

الخطوط السعودية تطلق خدمة التواصل النصي عبر الهواتف الذكية
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تواصل – واس:

أطلقت الخطوط السعودية، أمس السبت، على متن طائراتها المزودة بخدمة الإنترنت، خدمة جديدة ومجانية لضيوفها المسافرين، تمكنهم من التواصل النصي عبر الهواتف الذكية من خلال تطبيقي (iMassage) و(Facebook messnger)، لتضاف إلى خدمة التواصل المجاني عبر موقع التواصل الاجتماعي (WhatsApp)، التي تم إطلاقها في شهر مايو الماضي.

ويتاح للمسافرين على متن جميع الرحلات التي يشملها الاتصال اللاسلكي (WiFi)، الوصول إلى خدمة تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال عملية بسيطة حيث يمكنهم توصيل أجهزتهم بشبكة (SAUDIA – ONAIR)، ثم اختيار الخدمة وتسجيل عنوان بريد إلكتروني من أجل التنشيط، وبمجرد تحديد الخدمة ستكون متاحة لمدة الرحلة الجوية.

وتتوفر الخدمة لجميع درجات السفر على أكثر من 100 طائرة من طائرات أسطول الخطوط السعودية الحديث المكون من طائرات B777 – 300 وB787 “دريملاينر” وA330 – 300 والجيل الجديد من طائرات A320.

وتعد الخطوط السعودية، أول شركة طيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا التي تقدم خدمة مجانية لتطبيقات التواصل الاجتماعي على رحلاتها الدولية.

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