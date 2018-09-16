«صحة المدينة» تكشف ملابسات إصابة فنيين في حريق «مركز الأسنان»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحیة بمنطقة المدينة المنورة بیاناً، اليوم الأحد، بشأن ما تم تداوله عن حريق أدى لإصابة فنیین بمركز الأسنان التخصصي بالمدينة المنورة.

وأوضحت المديرية أن إدارة مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فھد العام بالمدينة المنورة، قد أوقفت يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 /1439ھـ، العمل في أحد معامل الأسنان احترازياً، وطلبت الشركة الموردة لإصلاح خزان الغاز، حیث أفادت الشركة كتابیاً بسلامة المعمل؛ وبناءً على ذلك تم استئناف العمل فیه.

وأضافت أنه في يوم الخمیس الموافق 26 /1/ 1439ھـ، تعرض أحد فنیي الأسنان في المركز لبعض الإصابات السطحیة من الدرجة الأولى، وأبانت التحقیقات الأولیة بعد الاطمئنان على سلامته، أن سبب الحريق ھو الموقد الذي يعمل علیه، ووجه مدير عام الشؤون الصحیة بالمدينة باستكمال التحقیق لمعرفة الظروف المحیطة بالحريق لاتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكراره.

وأكدت أن سلامة العاملین في المرافق الصحیة بالمنطقة ھي أولى الأولويات، مع العلم بأن وزارة الصحة قد خصصت الرقم المجاني 920009080 لاستقبال بلاغات منسوبیھا للارتقاء ببیئة صحیة تناسب الجمیع.

يُذكر أن فنیي أسنان تعرضا لحروق متفرقة داخل معمل مركز الأسنان في مستشفى الملك فھد خلال 14 يوماً بعد تسرب غاز داخله، حیث تعرض الأول لحروق بسیطة، ولحقه آخر بعد 5 أيام بحروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة في جسده.