الكشف عن موعد تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين

تواصل – وكالات:

يربط جسر جديد المملكة بالبحرين، وتصل تكلفته إلى 4 مليارات دولار، ليضم مسارين للسكة الحديدية، الأول لقطارات الركاب والآخر لقطارات البضائع، بالإضافة لمسار السيارات.

وكشف سفير المملكة لدى البحرين، الدكتور عبدالله آل الشيخ، أنه “سيتم طرح مناقصة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد بن عيسى بعد ٦ أشهر، كما أنه من المنتظر أن يتم البدء في تنفيذه منتصف عام 2021، حيث يستغرق إنجازه نحو 3 سنوات”، وفقاً لـ”العربية”.

وأوضح “آل الشيخ”، أن تنفيذ المشروع سيتم عبر نظام “البوت” (B.O.T)، وتقوم الشركة التي سيرسو عليها المشروع، بتمويل المشروع وتشييده، وتشغيله لفترة زمنية محددة حتى تسترجع كلفتها وأرباحها، ثم تحوله إلى حكومتي البلدين.

وبين أنه “من المتوقع أن تتراوح تكلفة مشروع الجسر بين 3 و4 مليارات دولار، حيث سيمثل شرياناً جديداً يربط بين البلدين، وسيسهم في تنمية حركة التجارة في كافة المجالات، وسيمتد تأثيره إلى الاقتصاديات القوية في دول الخليج مثل الإمارات والكويت وعمان”.