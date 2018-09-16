الشرقية.. وفاة طالب ابتدائي اختناقاً بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية

تواصل – الشرقية:

توفي طالب يدرس في المرحلة الابتدائية الأحد، اختناقا، وذلك بعد أن نسيه سائق بإحدى المدارس في المنطقة الشرقية، في الحافلة طيلة فترة الدوام المدرسي نائماً من دون أن يتنبه، فيما لم يكن من إدارة المدرسة سوى تسجيله غائباً وإرسال رسالة لوالده بعدم حضوره.

وقالت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية على لسان متحدثها سعيد الباحص: “إنه تم تشكيل فريق عمل زار المدرسة لمتابعة تفاصيل وملابسات وفاة الطالب.

وأوضح الباحص أن الطالب المتوفى عبدالعزيز مصطفى المسلم، يدرس في الصف الثاني في مدرسة ابن خلدون الابتدائية بسيهات، ووافته المنية في المستشفى، نتيجة الاختناق داخل الحافلة المستأجرة من والده، بحسب “الحياة”.

ولفت الباحص إلى أن المدرسة عندما لاحظت عدم حضور الطالب، قامت بتسجيله غائباً من بداية اليوم الدراسي، وتم إرسال رسالة لولي الأمر وقتها بغياب الطالب عن المدرسة مع بقية الطلاب الغائبين لهذا اليوم، وتم إبلاغ المدرسة لاحقاً بوفاة الطالب.