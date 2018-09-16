إحصائية: 172 مليار ريال إجمالي مبيعات العقارات خلال العام الماضي

تواصل – الرياض:

سيطر الركود على السوق العقارية، خلال العام الهجري الماضي، والتي يراها البعض مرحلة تصحيح لأوضاع السوق وأسعار العقارات.

وقد وصلت قيمة الصفقات العقارية للعام 1439 هـ 172 مليار ريال في جميع مناطق المملكة، كان نصيب العقار السكني منها 117.8 مليار ريال والعقار التجاري 4.2 مليار ريال. وقد كانت منطقة الرياض هي الأعلى في قيمة الصفقات حيث وصل مجموع المبيعات إلى 69.9 مليار ريال حسب إحصاءات المؤشر العقاري.

العاصمة

الرياض أهم مدن المملكة وأكبرها والواجهة الأولى للمملكة، شهدت تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية وتبلغ مساحة نطاقها العمراني مساحة الكثير من الدول، وتجاوز عدد سكانها 5 مليون نسمة، حيث ينتقل الآلاف سنوياً من داخل وخارج المملكة للعيش في الرياض بحثاً عن فرص للعمل، ونظراً لمساحة الرياض الكبيرة فإن البحث عن أفضل حي للسكن في الرياض بما يتناسب مع احتياجات الشخص وميزانيته ومكان العمل والخدمات المتوفرة في الحي وقربه من المناطق الحيوية.

ومن الصعب تحديد أفضل حي بالرياض لأنه يعتمد على رغبة الباحث وحاجاته ولكن جميع الأحياء أصبح متوفر فيها جميع الخدمات ومن الممكن تقسيمها حسب مناطق الرياض الأربع وهي الشمال والشرق والجنوب والغرب. وسوف نتناول في هذا المقال أهم الأحياء في المناطق الأربع ومتوسط الأسعار فيها حسب إحصاءات وزارة العدل السعودية للعام 1439 هـ.

أحياء شرق الرياض

تتميز أحياء شرق الرياض بتوفر جميع الخدمات فيها وقربها من أهم المناطق الحيوية في العاصمة وترتبط بجميع المناطق الأخرى، بالإضافة إلى كثافة سكانية كبيرة ومساحة كبيرة. يمكن للباحث عن عقار إيجاد أفضل حي بالرياض للسكن في شرقها نظراً لأن المنطقة مناسبة والخيارات متنوعة والأسعار أقل من الشمال، خصوصاً للباحث عن شقق للبيع في الرياض .

– حي المونسية: يقع حي المونسية بين حي الرمال وحي قرطبة على طريق الدمام وطريق الثمامة وازدهر الحي في السنوات الأخيرة نظراً لتطور الخدمات الذي شهده الحي وزيادة السكان فيه.

متوسط أسعار العقار فيه: الأراضي 1 مليون ريال والفلل 604,750 ريال والشقق 259,041 ريال.

– حي الرمال: يقع في شرق مدينة الرياض على طريق الثمامة وطريق الدمام وطريق الجنادرية وبالقرب من مطار الملك خالد الدولي والفحص الدوري، ويعتبر من الأحياء الجديدة في الشرق والتي تتميز بأسعار الفلل المنخفضة.

متوسط أسعار العقار فيه: الأراضي 1,3 مليون ريال والفلل 628,434 ريال.

– حي اليرموك: يعتبر من أكبر أحياء الرياض وينقسم إلى قسمين اليرموك الغربي والذي يقع بين طريق الشيخ حسن بن الحسين بن علي غرباً وطريق الصحابة شرقاً واليرموك الشرقي والذي يقع بين طريق الصحابة غرباً وطريق الشيخ جابر شرقاً وطريق الدمام شمالاً وطريق الإمام سعود جنوباً، ويتميز بتوفر جميع الخدمات فيه وموقعه المميز مما جعل أسعار العقارات فيه مرتفعة نوعاً ما.

متوسط أسعار العقار فيه: الأراضي 1 مليون ريال والفلل 1,3 مليون والشقق 527,925 ريال.

جنوب الرياض

تتميز أحياء الجنوب بعراقتها وبأسعار العقار المنخفضة مقارنةً ببقية مناطق الرياض، مثل حي الشفا وحي العزيزية و حي الدار البيضاء وحي بدر.

الدار البيضاء: يتبع لبلدية العزيزية جنوب الرياض بين الطريق الدائري الجنوبي وطريق الخرج.

متوسط أسعار العقار: الأراضي 826,350 ريال والفلل 395,00 ريال والشقق 387,197 ريال.

– حي بدر: يتبع لبلدية الشفا وهو أحد الأحياء الجديدة التابعة لحي الشفا بين الطريق الدائري الجنوبي وطريق ديراب والتي شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة ويقع فيه مشروع إسكان بدر أحد أهم مشاريع وزارة الإسكان في الرياض.

متوسط أسعار العقار: الأراضي 673,356 ريال والفلل 171,000 والشقق 384,489 ريال.

أحياء غرب الرياض

تعتبر منطقة غرب الرياض من أكثر المناطق كثافة سكانية وتعتبر الأحياء فيها سكنية بإمتياز حيث تعيش فيها العوائل السعودية منذ عشرات السنين والعقارات الموجودة فيها غالبيتها سكنية. يوجد في منطقة غرب الرياض بعضاً من أفخم أحياء الرياض مثل حي الخزامى والذي يقع على واحد من أهم الطرق في الرياض وهو طريق الملك خالد، و حي الهدا والسفارات والرفيعة والرائد والمعذر الشمالي. تتميز أحياء الغرب بوقوعها على وادي حنيفة وهو أحد أهم معالم الرياض، ويمكن للباحث عن أفضل حي في الرياض للسكن إيجاد خيارات متنوعة في الغرب مثل حي البديعة وعرقة ولبن والعريجاء وأم الحمام الغربي وأم الحمام الشرقي والسويدي بدر وحي الغروب والذي يعتبر من الأحياء الجديدة وأفضلها من ناحية الأسعار.

– حي الغروب: يعتبر من أحياء الغرب الجديدة والذي يتميز بإنخفاض الأسعار فيه وانتشار العقارات السكنية بمشاريع كبيرة في الحي.

متوسط أسعار العقار: الأراضي 669,304 ريال والفلل 795,000 ريال.

– حي طويق: يعتبر من المخططات الجديدة في غرب الرياض والتابع لبلدية العريجاء أحد أهم أحياء الغرب وأعرقها.

متوسط سعر العقار: الأراضي 961,648 الفلل 780,947 ريال الشقق 578,930 ريال.

أحياء شمال الرياض

يعتبر الشمال منطقة جديدة وتطورت بشكل كبير في آخر خمس سنوات، يوجد فيها أهم الجامعات في المملكة مثل جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام وجامعة اليمامة وجامعة دار العلوم وغيرها من الكليات الخاصة، بالإضافة إلى أهم الأماكن الحيوية والاقتصادية مثل مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي. يتجه الباحث عن فلل للبيع في الرياض إلى الشمال نظراً لتميز الفلل وموقعها في الشمال.

– حي حطين: يعتبر من أفخم أحياء شمال الرياض وينقسم إلى قسمين: حي حطين الثغر وحي حطين النموذجي، ويحد الحي من الجنوب الدائري الشمالي ومن الغرب طريق صلبوخ والدرعية ومن الشرق طريق الملك فهد ومن الشمال حي الملقا.

متوسط أسعار العقار: الأراضي 2,5 مليون ريال والشقق 509,753 ريال.

– حي الملقا: يعتبر من أكثر أحياء الرياض طلباً للباحثين عن عقار لما يتميز به من موقع على طريق الملك فهد وطريق الخير شمال الرياض حيث تتميز المنطقة بالرقي والهدوء بالإضافة إلى توفر جميع الخدمات فيه.

متوسط أسعار العقار: الأراضي 3,7 مليون ريال والفلل 664,314 ريال والشقق 509,753 ريال.

– حي الياسمين: أصبح من أهم أحياء الرياض وأكثرها طلباً نظراً لموقعه المميز والقريب من جميع الخدمات في أرقى مناطق الرياض على طريق الملك عبدالعزيز وطريق أنس بن مالك وطريق الثمامة وطريق الملك سلمان.

متوسط أسعار العقار: الأراضي 1,6 مليون ريال والفلل 1,1 مليون ريال والشقق 563,595 ريال.