كيف تستعلم عن وجود قضايا ضدك بمحكمة التنفيذ؟…. «التواصل العدلي» يجيب 

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

«مؤسسة التقاعد» تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

«مؤسسة التقاعد» تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

«مُعتَل» يُطلق النار في ساحات الحرم النبوي.. والأمن يسيطر عليه

«مُعتَل» يُطلق النار في ساحات الحرم النبوي.. والأمن يسيطر عليه

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

كيف تستعلم عن وجود قضايا ضدك بمحكمة التنفيذ؟…. «التواصل العدلي» يجيب 

كيف تستعلم عن وجود قضايا ضدك بمحكمة التنفيذ؟…. «التواصل العدلي» يجيب 
0

 

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليها عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع، من 29 ذو الحجة 1439هـ إلى 3 محرم 1440هـ.

واستعرضت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”توتير” تلك الأسئلة والأجوبة عليها والتي جاءت على النحو التالي:

– كيف يمكنني معرفة جميع الوكالات الصادرة باسمي؟

يمكنك ذلك من خلال الدخول على خدمة الاستعلام عن وكالتي على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

– إذا كانت هناك امرأة ليس لديها بطاقة أحوال كيف يتم التعريف بها؟

يكون التعريف بها من أحد محارمها.

– رفعت دعوى ومن ثم تم الصلح لاحقاً.. هل أستطيع التنازل إلكترونياً عن الدعوى؟

عند رغبتكم إثبات التنازل عن الدعوى فيلزم مراجعة المحكمة في الموعد المحدد.

– أريد رفع قضية حضانة على زوجي.. أين يتم ذلك وهل يتطلب محامياً؟

يتم رفع دعوى حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية، وبإمكانك رفعها بنفسك أو توكيل الغير.

– كيف أستعلم عن قضية ضدي بمحكمة التنفيذ؟

يمكنك الاطلاع  على تفاصيل الطلب ومضمونه، والسند التنفيذي المقدم للمحكمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إجابة أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع (انفوجراف)

إجابة أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع (انفوجراف)

بالإنفوجراف.. تعرّف على أبرز 5 أسئلة لحساب التواصل العدلي خلال أسبوع

بالإنفوجراف.. تعرّف على أبرز 5 أسئلة لحساب التواصل العدلي خلال أسبوع

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى خلال أسبوع

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى خلال أسبوع

خلال أسبوع.. «عمل الرياض» يقبض على 142 وافداً ويضبط 205 مخالفات

خلال أسبوع.. «عمل الرياض» يقبض على 142 وافداً ويضبط 205 مخالفات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>