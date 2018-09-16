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قنصلية المملكة في هونج كونج تدعو المواطنين للبقاء في مكان إقامتهم الليلة

قنصلية المملكة في هونج كونج تدعو المواطنين للبقاء في مكان إقامتهم الليلة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة لدى هونج كونج، أن حدة إعصار مانجخوت بدأت في التراجع ومن المتوقع أن تعلن السلطات المحلية انخفاض درجة الخطورة عند منتصف الليلة.

وقالت القنصلية، في بيان، “تود القنصلية العامة أن تطمئن المواطنين المتواجدين في هونج كونج إلى أن قوة الإعصار بدأت تخف ومن المتوقع أن تعلن السلطات المحلية انخفاض درجة الخطورة عند منتصف هذه الليلة إلى درجة أقل بحسب متابعة القنصلية للوضع مع التوصية بعدم مغادرة مكان الإقامة لهذه الليلة”.

وكان إعصار مانجخوت القوي قد مر بمحاذاة هونج كونج يوم الأحد، واتجه صوب الساحل الصيني مكتسباً قوة لدى مروره فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن أثار الفوضى في الفلبين وأسقط 29 قتيلاً على الأقل.

والمعروف أن إعصار مانجخوت الذي تتجاوز سرعة رياحه حالياً 200 كيلومتر في الساعة هو أقوى إعصار مداري يصيب المنطقة هذا العام بما يعادل الفئة الخامسة الأقوى في أعاصير المحيط الأطلسي.

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