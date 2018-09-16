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بالفيديو.. ثعبان يظهر في مطار بالفلبين ويثير ذعراً بين الركاب

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تواصل – متابعات:

أصيب الركاب بمطار” دانيال. ز. روموالديز” في الفلبين، بحالة من الذعر بعدما رأوا ثعبان “الفأر الأسود” في استراحة الانتظار.

ويعتبر هذا النوع من الثعابين، غير خطير بالنسبة للإنسان؛ لأنه لا يتغذى إلا على القوارض والطيور وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وأظهرت لقطات من كاميرا المطار عضواً من طاقم الأمن المطار وهو يثبت الثعبان لأسفل باستخدام عمود طويل قبل إدخاله في كيس بلاستيكي، وتم إطلاق سراح الثعبان مرة أخرى في الأدغال بالقرب من المطار.

وقال أحد الشهود “أونوستال ليون أنوفر” إنه كان ينتظر الطائرة مع زوجته في ذلك المساء عندما لاحظ أن الناس يشعرون بالهلع عند رؤيتهم للثعبان.

وأضاف “ليون”؛ وهو أب لطفلين: “لا أصدق أن هناك ثعباناً في المطار، ليس ما يتوقعه أي شخص، كان الكثير من الناس خائفين، لقد كان أمراً مثيراً جداً ومضحكاً أيضاً”.

وأكد متحدث باسم المطار أنه كانت هناك القليل من الضجة ولكنها استقرت ولم تتأثر حركة الطائرات ولم يُصب أحد بأذى، مضيفاً:” الثعبان لم يُصب بأذى وهو الآن آمن، لا نعرف كيف تجاوز الأمن”.

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