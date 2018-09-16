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بالفيديو.. «التحالف» يرصد إحراق ميليشيا الحوثي محطة وقود ومستودعًا إغاثيًّا بالحديدة

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تواصل – متابعات:

رصدت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة إقدام عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على إحراق محطة وقود ومستودع إغاثي في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة.

وذكر التحالف أن تحركات عناصر ميليشيات الحوثي الإجرامية مرصودة بشكل دقيق ما يسهم في إفشال أي عمليات عسكرية يائسة لمسلحيها إضافة إلى تدمير تحصيناتها ودفاعاتها.

وأشار إلى أن الميليشيات تقوم بهذه الأعمال التخريبية بعد هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة وهروب عناصرها المنهارة تجاه الجبال نتيجة تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها “ألوية العمالقة”.

وأضاف أن العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة المملكة في محافظة الحديدة تحقق أهدافها بنجاح مع بدء تهاوي تحصينات ودفاعات الميليشيات الانقلابية وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وكانت قوات المقاومة اليمنية قد تمكنت من قطع أهم خطوط إمدادات ميليشيات الحوثي في جبهة الحديدة والذي يربط العاصمة اليمنية صنعاء بالحديدة في منطقة “الكيلو 16” إضافة إلى السيطرة على مناطق واسعة من قبضة مسلحي الحوثي في عملية عسكرية نوعية أفقدتهم القدرة على الصمود ميدانيًّا وفرارهم من الجبهات.

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