بالصور.. «التجارة» تضبط 30 ألف إطار مستعمل خلال 72 ساعة

تواصل – واس:

أسفرت نتائج الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة على محلات ومستودعات بيع الإطارات عن مصادرة 30 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية، 300 رافعة صغيرة تستخدم لرفع السيارات والغش في الإطارات، و60 مكينة تركيب وتعديل ماطور هواء، وإغلاق 25 مستودعاً مخالفاً وإتلاف المضبوطات بواسطة إحدى الشركات المتخصصة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت

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