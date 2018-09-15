خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة
0

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله بن يحيى المعلمي.

كما حضره، مدير إدارة حفظ السلام والشؤون السياسية والإنسانية وحقوق الانسان خاسم ديني، والمنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة سفير الأمم المتحدة بالمملكة فراس الغرايبة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يدعو «غوتيريس» لمراسم توقيع السلام بين أثيوبيا وإريتريا

خادم الحرمين يدعو «غوتيريس» لمراسم توقيع السلام بين أثيوبيا وإريتريا

خادم الحرمين يُصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين يُصدر أمراً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. تعرف على القرارات

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. تعرف على القرارات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>