خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله بن يحيى المعلمي.

كما حضره، مدير إدارة حفظ السلام والشؤون السياسية والإنسانية وحقوق الانسان خاسم ديني، والمنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة سفير الأمم المتحدة بالمملكة فراس الغرايبة.