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وابن عمه يعارض.. مصادر: «عبدالملك الحوثي» يختار عمه خليفة له

وابن عمه يعارض.. مصادر: «عبدالملك الحوثي» يختار عمه خليفة له
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء ‘‘إن زعيم الميليشيات الانقلابية الحوثية عبدالملك الحوثي، اختار عمه عبدالكريم الحوثي ليكون خليفة له في حال موته أو مقتله‘‘.

وأضافت المصادر أن الحوثي فوض عمه لإدارة معظم شؤون الجماعة في صنعاء وبقية المحافظات، وأبقى هامشاً بسيطاً من المسؤوليات لابن عمه محمد علي الحوثي وشقيقه عبدالخالق الحوثي.

وأبانت وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” أن ما دفع الحوثي لاختيار خليفة له هو مـقـتل صالح الصماد رئيس مجلس الحكم الانقلابي السابق، وتحسباً لوفاته بشكل مفاجئ أو مقتله في أي عملية مماثلة لتلك التي لقي خلالها الصماد مصرعه.

وأوضحت المصادر، أن معظم مستشاري الحوثي أيدوه في قراره باستخلاف عمه، باعتباره الشخص القوي الذي يمكنه مواصلة قيادة الميليشيات في حال مـقـتل زعيمها، غير أنها أشارت إلى أن ابن عمه محمد علي الحوثي عارض ذلك بشدة، إذ إنه كان يعد نفسه للخلافة.

وذكرت أن عبدالملك الحوثي منح محمد علي الحوثي بعض الصلاحيات السياسية والإعلامية، ومنح شقيقه عبدالخالق صلاحيات القائد الأعلى للميليشيات فيما يخص الشأن العسكري، وذلك في خطوة منه لضمان قبولهما لقراره اختيار عمه خليفة له.

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