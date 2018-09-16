برنامج التوطين بجامعة جدة يُجري المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات

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بدأ مركز التدريب الخاص ببرنامج توطين الوظائف بجامعة جدة بالفيصلية، اليوم، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق ببرنامج البصريات.

وأوضح المسؤول عن برنامج البصريات في برنامج توطين الوظائف بمحافظة جدة، الدكتور متعب الجمهور، أن عدد الشركات المستفيدة من البرنامج والتي تم إجراء المقابلات الشخصية لموظفيها بلغت (37) شركة ومؤسسة.

وأشار الدكتور الجمهور، أن برنامج البصريات يستهدف عدة شرائح وفئات ممن لهم علاقة بمهنة البصريات وسيتم استقبالهم تباعاً وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بكل شريحة على حدة، مضيفاً بان الفئة المستهدفة التي بدأت المقابلات اليوم مقتصرة فقط على برنامج (بائع البصريات) والذين سيستمر إجراء مقابلاتهم لمدة يومين.