تغيير شكل بطاقات كفاءة الطاقة.. من «النجوم» إلى «المستويات»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

تغيير شكل بطاقات كفاءة الطاقة.. من «النجوم» إلى «المستويات»

تغيير شكل بطاقات كفاءة الطاقة.. من «النجوم» إلى «المستويات»
0

تواصل – واس :

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن على المصنعين والمستوردين الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت تغيير وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر 2018 على المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق في الأول من سبتمبر العام المقبل 2019 م.

وأشارت الهيئة إلى أن البطاقات الجديدة أصبحت على شكل سبع مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل “المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمدات” وسخانات المياه.
يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة” وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة”.

ونوّهت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتمهيداً لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع تلك الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.

وطالبت الهيئة المستهلكين باستخدام تطبيق (تأكد)، الذي يمكنهم من التأكد من صحة البطاقات، حيث يعمل من خلال استخدام خاصة المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) لملصقات كفاءة الطاقة، ليتم التأكد من معلومات البطاقات بمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق. وفي حال عدم تطابق المعلومات يمكن للمستهلك استخدام خاصية الإبلاغ بالانتقال المباشر إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار “بلاغ تجاري”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فواتير الكهرباء ترفع الطلب على مكيفات الـ7 نجوم

فواتير الكهرباء ترفع الطلب على مكيفات الـ7 نجوم

«كفاءة الطاقة»: وزن «أذرعة» السيارة يقلل استهلاك الوقود

«كفاءة الطاقة»: وزن «أذرعة» السيارة يقلل استهلاك الوقود

بماذا نصح «كفاءة الطاقة» المستهلكين قبل شراء الأجهزة الكهربائية؟

بماذا نصح «كفاءة الطاقة» المستهلكين قبل شراء الأجهزة الكهربائية؟

«لتبقى» تنصح بأجهزة التكييف ذات «بطاقة كفاءة الطاقة» الأكثر نجوماً

«لتبقى» تنصح بأجهزة التكييف ذات «بطاقة كفاءة الطاقة» الأكثر نجوماً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>