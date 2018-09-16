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منح جائزة «نوبل للحماقة» إلى 10 فائزين.. تعرف على اختراعاتهم

منح جائزة «نوبل للحماقة» إلى 10 فائزين.. تعرف على اختراعاتهم
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تواصل – وكالات:

منحت جامعة هارفارد الأمريكية جائزة “نوبل للحماقة” إلى 10 فائزين بعدة مجالات؛ بعدما أثبتت أبحاثهم العلمية سخافتها وعدم جدواها.

وحصدت الجائزة في مجال الاقتصاد الأستاذة بجامعة ويلفريد لورييه الكندية ليندي ليانغ عن بحثها الذي توصل إلى نتيجة مفادها أن الموظفين الذين يفرغون غضبهم من رؤسائهم باستخدام “عرائس الفودو” يميلون إلى الشعور بالتحسن؛ لأن تصوراتهم عن الظلم تم إبطال مفعولها.

وفاز بالجائزة في مجال الطب الأمريكيان مارك ميتشل وديفيد وارتينغر عن بحثهما الذي توصل إلى أن ركوب الأفعوانية يمكن أن يعجل مرور حصى الكلى.

بينما حققت الباحثة البرتغالية باولا روماو وزملاؤها الجائزة في مجال الكيمياء عن بحث درس مدى فاعلية اللعاب البشري في تنظيف الأسطح القذرة.

ومنحت الجامعة كذلك لفريق من الباحثين الأستراليين الجائزة في مجال الأدب، بعدما أثبتوا أن معظم الأشخاص الذين يستخدمون منتجات مُعقدة لا يقومون بقراءة دليل التعليمات.

يشار إلى أن جائزة “نوبل للحماقة” هي جائزة تُمنح سنوياً للأبحاث العلمية التي لا تقدم أي معلومات مفيدة أو قابلة للتطبيق.

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