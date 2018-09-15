إصابة 12 مصرياً في حادث قطار

تواصل – واس:

أصيب 12 شخصاً اليوم في حادث قطار بمحطة شبين الكوم الجديدة في محافظة المنوفية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد أن الوزارة أرسلت 15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، ومستشفى شبين التعليمي، مبيناً أن الإصابات بسيطة تراوحت ما بين كسور وكدمات وأن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وكانت هيئة السكة الحديد المصرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض جرار بأحد القطارات لسقوط عجلة بمنطقة التخزين بمحطة شبين الكوم الجديدة ،مشددة على أن حركة سير القطارات لم تتأثر بالحادث لكونه وقع داخل منطقة التخزين.