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السفير «المعلمي» يوجه عدة نصائح للشباب (فيديو)

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تواصل- فريق التحرير:

وجَّه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي عدة نصائح للشباب، عبر مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام.

وأكد المعلمي في أول نصائحه للشباب على أن عليهم تقوى الله في السر والعلن، لأن من يتقي الله يجعل له مخرجاً.

وأضاف أن على الشباب الحرص على الإتقان، لأن الإتقان يدل على خلفيات ومبادئ كثيرة، مؤكدا في نصيحته الثالثة على الحرص على التعلم واكتساب العلم، فالعلم ممارسة يومية.

وشدد على أن الإنسان يجب أن يكون كل يوم منفتحاً على تعلم شيء جديد، وأن يبدأ صباحه بالقول “كيف سأتعلم شيئاً جديداً؟”، و”كيف سأكتسب معلومة إضافية؟”، لأن الخبرة التراكمية ستعطيه ما يحتاجه اليوم.

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