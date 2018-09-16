«الاتصالات»: وظيفة أخصائي السعادة هدفها قياس رضا الموظفين (فيديو)

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قال مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فراس الصادق ‘‘أن أبرز المهام الموكولة للمسؤول عن وظيفة أخصائي سعادة الموظفين قياس مستوى السعادة للموظفين عبر استطلاعات للرأي والاستماع للموظفين أنفسهم مع توفير كل متطلباتهم لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم‘‘.

وأضاف، هناك مؤشرات لتقييم المبادرات وقياس نتائجها، التي تقوم بها الوزارة كذلك تعزيز قيمة الوزارة مثل قيمة الاستمتاع بالعمل وروح الفريق الواحد.

وأوضح، أن هناك ابتكاراً للأنشطة التي تساعد على التواصل الإيجابي بين الموظفين ورسم البسمة على وجوههم.