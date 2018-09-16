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لعبة فيديو تسبب ارتفاعاً في معدلات الطلاق

لعبة فيديو تسبب ارتفاعاً في معدلات الطلاق
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تواصل – متابعات:

ذكر تقرير لمؤسسة “DIVORCE ONLINE” البريطانية أن لعبة “فورتنايت” الفيديو الأكثر انتشاراً حول العالم تتسبب في زيادات أعداد الطلاق، بعد تسجيل 200 طلب طلاق، في 2018 ببريطانيا.

وأوضح التقرير أن هذا الرقم يمثل 5% من إجمالي طلبات الطلاق التي نُظر فيها منذ بداية 2018 والبالغ عددها 4665 طلباً، وكان أحد أبرز أسباب الطلاق “إدمان لعبة فورتنايت”.

وبحسب موقع “سي نت” الإلكتروني المعني بالأخبار التكنولوجية، يُمارس هذه اللعبة نحو 90 مليون مستخدم في المتوسط، يومياً.

ويتجاوز عدد اللاعبين في الوقت الحالي بشكل عام 125 مليون شخص، ويصل متوسط الوقت الذي يقضيه اللاعب في الأسبوع الواحد من 6 إلى 10 ساعات.

وتتوفر لعبة “فورتنايت”، وهي لعبة حروب ومعارك مهمتها البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، على مختلف المنصات مثل بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس وان، ونينتندو سويتش وأجهزة الكمبيوتر والمحمولة.

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