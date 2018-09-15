على الطريقة اليابانية.. تمارين خفيفة أثناء العمل تُحسِّن الذاكرة وتشحذ العقل

تواصل – وكالات:

تنصح دراسة صغيرة أجريت في اليابان بأن أفضل طريقة لإعادة شحذ العقل خلال ساعات العمل هي التمرين لمدة قصيرة دون أن يتطلب ذلك الكثير من التركيز.

وبالتالي توقع الباحثون وجود تحسن في الدقة وفترات الاستجابة في اختبار الذاكرة العاملة بعد الاختبارين اللذين تضمنا التدريب البدني.

وظهرت الآثار الإيجابية للتمرين فقط بعد 30 دقيقة من استخدام الدراجة الثابتة.

لكن الاختبار الذي مزج بين التمرين الرياضي والمهمة العقلية تسبب في ”إرهاق ذهني“ وفقاً لما خلص له الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية الطب والعلوم الرياضية والتمرينات.

وقال كاميجو إنه ليست هناك فروق كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بتلك التأثيرات.

وقال الدكتور جون راتي أستاذ الطب النفسي بكلية هارفارد للطب في بوسطن لرويترز هيلث عبر الهاتف ”نعلم منذ فترة أن التمرينات تحسن من الذاكرة العاملة… النتيجة المختلفة هنا هي أن التمرين أكثر من اللازم قد يجهد عقلك لفترة قصيرة تالية“.

وأضاف راتي الذي لم يكن مشاركاً في الدراسة أن أفضل طريقة لتحسين الذاكرة والانتباه في الأجل القصير في العمل أو خلال الدراسة هي التمرن دون أن يقترن ذلك بمهام مقعدة أخرى.

وقال إن التمرينات التي تحتاج إلى تركيز كبير مثل اليوجا قد تجهد عقلك في الأمد القصير لكنها مفيدة للتركيز في الأمد الطويل.