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«الزكاة والدخل» تضبط 187 مخالفة في المدارس الأهلية ومعاهد التدريب

«الزكاة والدخل» تضبط 187 مخالفة في المدارس الأهلية ومعاهد التدريب
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، 187 مخالفة لضريبة القيمة المضافة خلال حملات ميدانية استهدفت المدارس الأهلية ومعاهد التدريب، ومحلات بيع القرطاسيات، والمكتبات، إضافةً إلى محلات بيع الزي المدرسي، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 1577 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل بالضريبة،وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة.

ومن خلال تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيقها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لمختلف إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

ونفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من (9000) حملة ميدانية حتى الآن، استهدفت عدداً من القطاعات، منذ اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، ضمن جهودها للتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين لاستخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد التابع للهيئة على الرقم (19993).

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