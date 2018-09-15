للمواطنين.. وظائف تعليمية لحملة البكالوريوس برواتب تبدأ من 20 ألف ريال

تواصل – راضي العنزي:

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فرص وظيفية في تدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، وتبحث الشركة عن كوادر وطنية لديهم الخبرة العالية بمختلف الدرجات الوظيفية للعمل في (كلية الملك فيصل الجوية، معهد الدراسات الفنية، جميع أجنحة التدريب بالمملكة العربية السعودية)، وبرواتب مجزية تعتمد على الوظيفة والخبرة تبدأ من 20,231ريالاً سعودياً شهرياً، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

1- كلية الملك فيصل الجوية.

2- معهد الدراسات الفنية.

3- جميع أجنحة التدريب بالمملكة العربية السعودية.

التخصصات المطلوبة للتدريس:

– اللغة الإنجليزية.

– الرياضيات.

– الفيزياء.

الرواتب والمميزات:

– رواتب مجزية تعتمد على الوظيفة والخبرة تبدأ من 20,231 ريالاً سعودياً شهرياً.

– تقوم الشركة بتوزيع حصة من أسهمها لموظفيها سنوياً.

– تأمين طبي من الفئة الممتازة للموظف وللزوجة وللأبناء، بالإضافة إلى تأمين طبي مدعوم للوالدين.

– خصم على اشتراك نادي صحي مع إمكانية السداد عن طريق الاستقطاع من الراتب.

– فرص متاحة لتطوير المهارات والتحسين الوظيفي من خلال برامج تدريب قيادية وتعليمية.

الخبرات المطلوبة:

– خبرة ثلاث سنوات على الأقل في تدريس اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو الفيزياء.

المؤهلات العلمية:

– درجة البكالوريوس (أو الماجستير إن وجد) في تخصص اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو الفيزياء (انتظام وليس انتساب).

– حاصل على درجة 6 على الأقل في اختبار الآيلتس (أكاديمي) أو ما يعادله خلال السنتين الماضيتين.

المرفقات المطلوبة:

* لن يتم استقبال طلبك ما لم يتم إرفاق المستندات التالية:

– سيرة ذاتية مفصلة ومحدثة باللغة الإنجليزية.

– صورة من درجة البكالوريوس (انتظام) (والماجستير إن وجد).

– صورة من شهادة الأيلتس (IELTS) (أو أي شهادة أخرى مثل التوفل في حال عدم وجود الأيلتس)

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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