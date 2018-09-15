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5 أطعمة تساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد

5 أطعمة تساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد
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تواصل – متابعات:

يعتبر الكبد من أكثر الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، والأمراض التي تصيبه تعد من أكثر الأمراض الخطيرة الشائعة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الخبراء، فإن النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان ذو أهمية بالغة في التأثير سلباً أو إيجاباً على الكبد، لذا فإن تناول أنواع محددة من الأطعمة قد تقي الإنسان من الكثير من العلل التي تصيب الكبد.

فيما يلي 5 أطعمة تساهم بشكل فعال في الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية:

1- القرنبيط

أجرت جامعة إلينوي دراسة لاكتشاف العلاقة بين القرنبيط وأمراض الكبد، حيث أجرى العلماء اختبارات على الفئران، بينت كيف تأثرت العقيدات السرطانية بهذا النوع من الخضار، وأظهرت النتائج أن اللون الأخضر قلل عدد الخلايا الخبيثة في أجسام الفئران.

2- السمك الدهني

من المستحسن تناول المأكولات البحرية الغنية بالأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3، مثل سمك السلمون والتونة. وقد وجدت دراسة حديثة أن تناول الأسماك يمكن أن يساعد على تنظيم مستويات الدهون في الكبد في الجسم. ويقال أيضاً إن تناول السمك يساهم في الحد من آثار الالتهابات، مما يساعد على منع الإصابة بفشل هذا الجهاز الحيوي.

3- الأفوكادو

تعتبر ثمار الأفوكادو من أكثر أنواع الفاكهة غنى بالدهون الصحية، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت في الجمعية الكيميائية الأمريكية بأن هذه الفاكهة تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تبطئ من تلف الكبد.

4- التوفو

التوفو من المنتجات الغذائية الطرية اللينة المصنّعة من فول الصويا، وهو شائع في مطابخ الصين، واليابان، وكوريا، وجنوب شرق آسيا، ويقال إن هذا المنتج النباتي يساعد في الحد من تراكم الدهون في الكبد. وكشفت دراسة نشرت في صحيفة “ساينس ديلي” بأن أحد مكونات التوفو (بروتين الصويا) يقدم فائدة كبيرة للجسم. كما أوضحت الدراسة أن بروتين الصويا يمكن أن يقلل بشكل كبير من تراكم الدهون الضارة في الكبد وخاصة لدى أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة.

5- زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يجعله أكثر صحة للطهي من المنتجات الأخرى مثل الزبدة أو السمنة. وقد وجدت الأبحاث أن زيت الزيتون يمكن أن يقلل من الدهون ومصل الدم في الجسم.

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