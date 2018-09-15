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«الصحة»: 30 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

«الصحة»: 30 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية
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تواصل- واس:

نفَّذ برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة 30121 زيارة منزلية خلال شهر أغسطس من عام 2018م، بواسطة 295 فريقاً طبياً، بمعدل 1369 زيارة يومياً.

وبينت “وزارة الصحة” أن هذه الخدمة مطبقة في 208 مستشفيات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث يخدم حالياً عدد 29354 مريضاً، مشيرة إلى أنه خلال نفس الشهر تم قبول 868 مريضاً جديداً.

وتقدم “الصحة” خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ، وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يساهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة وفقاً للإمكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.

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