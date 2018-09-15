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التأمينات: انتقال مكتبي حفر الباطن وبيشة إلى المقر الجديد

التأمينات: انتقال مكتبي حفر الباطن وبيشة إلى المقر الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

انتقل كل من مكتبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظتي حفر الباطن وبيشة إلى مقرهما الجديد، حيث يقع مكتب حفر الباطن بحي المروج على شارع الملك فيصل، ومكتب بيشة يقع على شارع أبها جوار مركز النمران.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار، أن العمل قد بدأ بمكتب حفر الباطن اعتباراً من يوم الأحد 16 ذي القعدة 1439هـ، كما بدأ العمل بمكتب بيشة يوم الأحد 29 ذي الحجة 1439هـ.

وقال العبد الجبار: إنه تم تجهيز المكتبين وفق نموذج الخدمة الجديد “تميز” حرصاً من المؤسسة على تهيئة المكان الملائم والبيئة المناسبة لموظفي وعملاء المؤسسة، كما يقوم المكتبان بتقديم العديد من الخدمات لأصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين، إضافة إلى القنوات الإلكترونية للمؤسسة التي تقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات للعملاء كالاستفسار عن معاشاتهم التقاعدية والتأكد من صحة تسجيلهم ومدد اشتراكهم في نظام التأمينات، إضافة إلى خدمة التسجيل في التأمينات أون لاين والتعريف بقنوات التأمينات الإلكترونية كتطبيق تأميناتي الذي تم إطلاقه مؤخراً.

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