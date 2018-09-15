وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات في حادث على طريق الليث

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توفيت معلمة فيما أصيبت 7 أخريات بإصابات مختلفة، بينهن أربع إصاباتهن متوسطة في حادث تصادم، فجر اليوم، على طريق (الليث – غميقة) شرق المحافظة.

وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة من نوع ميكروباص تقل 8 معلمات، كن في طريقهن لمدرستهن بقرية الوطيات الواقعة على طريق (الليث – غميقة)، بسيارة أخرى من نوع هونداي أكورد.

وأدى الحادث إلى وفاة إحدى المعلمات بعد وصولها للمستشفى، وإصابة ثلاث معلمات أخريات اثنتان منهن إصاباتهن متوسطة، بالإضافة لإصابة سائقي المركبتين بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور ورضوض.