هل مَن يُحج عنه بعد وفاته يصبح كيوم ولدته أمه؟ الماجد يُجيب (فيديو)

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أكد القاضي وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد أنه لا يوجد نصٌ صريح في الكتاب أو السنة حول جزاء من حُج عنه بعد وفاته، مثلما دلت النصوص على جزاء من يحج في حياته.

ورد الماجد في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، على أحد السائلين بشأن جزاء من حُج عنه بعد وفاته، هل تغفر ذنوبه ويصبح كما ولدته أمه بالقول، إن هذا الأمر لم يُنص عليه في الكتاب أو السنة؛ بمعنى النص الذي لا يحمل إلا معنى واحداً.

وأضاف أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بأن النائب يأخذ جميع أحكام المنوب عنه، متابعاً: “لذا نرجو من الله أن يغفر ذنوب من حُج عنه بعد وفاته”.