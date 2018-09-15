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«التدريب التقني» يطلق كليات وتخصصات جديدة.. تعرَّف على التفاصيل
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من التخصصات للبنين والبنات، وتشغيل عددٍ من الكليات والمعاهد الجديدة، وذلك خلال استقبالها لعام التدريبي الجديد 1439/ 1440هـ, مستكملةً استعداداتها منذ وقت مبكر في كلياتها ومعاهدها من أجل توفير بيئة تدريبية مثالية في جميع البرامج.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن هذا العام شهد إطلاق مجموعة من التخصصات الجديدة ومنها الطاقة المتجددة، والتأمين، والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى إدراج مجموعة تخصصات في قطاع البنات، مثل البرمجيات، والوسائط المتعددة، وتقنية الإلكترونيات، والعديد من المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير جودة التدريب، وتطوير الأنظمة الإلكترونية المقدمة لخدمات المتدربين بوحدات المؤسسة.

وأفاد بأنه بدأ تشغيل فرع الكلية التقنية بمحافظة فرسان بمنطقة جازان، وتشغيل فرع الكلية التقنية ببلجرشي بمنطقة الباحة، والكلية التقنية بمحافظة شقراء، إضافة إلى تشغيل المعهد الصناعي الثانوي بصامطة، وانتقال الكلية التقنية للبنات بالباحة إلى مبناها الجديد، إضافة إلى انتقال معهد التدريب بسجن الباحة إلى المبنى الجديد

وأشار إلى أن هذه المشاريع ستمكن أبناء وبنات المجتمع من القبول في برامج المؤسسة المختلفة، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لكلياتها ومعاهدها بجميع مناطق المملكة.

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