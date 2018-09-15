بالفيديو.. فضيحة مراسل تلفزيوني حاول خداع المشاهدين بإعصار فلورنس

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

بالفيديو.. فضيحة مراسل تلفزيوني حاول خداع المشاهدين بإعصار فلورنس

0

تواصل – فريق التحرير:

وقع مراسل إحدى القنوات الأميركية في حرج بالغ بعدما تم تداول مقطع فيديو له وهو يقوم بتغطية ميدانية للآثار المدمرة لإعصار “فلورنس” محاولا الظهور وكأنه يقاوم الإعصار بكل قوة، لكنه وقع في “المحظور”.

وانتشر مقطع فيديو للمراسل الأميركي مايك سيدل، يظهر فيه خلال مقابلة مباشرة من ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، على قناة “ويذر” الشهيرة، وبدا وكأنه يقاوم الرياح ليُظهر مدى قوة إعصار “فلورنس”، لكن سرعان ما فشلت خطته، حيث قام رجلان بالمرور من خلفه، وكانا يمشيان بشكل عادٍ دون أي مقاومة، مفسدين بذلك المشهد الذي حاول المراسل تقديمه.

وقال مشاهدون: إن الفيديو يُعري حقيقة بعض المراسلين، الذين يستغلون المآسي لتسويق الكذب والأخبار الزائفة.

وذكر آخرون أن الصحفي بالغ كثيراً حين حاول إبراز قوة “فلورنس”، بالرغم من أنه لم يكن عليه ذلك، على اعتبار أن الخسائر المادية والبشرية التي خلفها الإعصار تبين الحقيقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«صائب عريقات»: أمريكا لن تقدم أبداً خطة للسلام.. إنها تنحاز لـ «المحتل»

«صائب عريقات»: أمريكا لن تقدم أبداً خطة للسلام.. إنها تنحاز لـ «المحتل»

إعصار مانكوت يقتل 14 شخصاً على الأقل في الفلبين.. ويدمر مئات المباني

إعصار مانكوت يقتل 14 شخصاً على الأقل في الفلبين.. ويدمر مئات المباني

تراجع الذهب وارتفاع الدولار بعد رسوم أمريكا على الصين

تراجع الذهب وارتفاع الدولار بعد رسوم أمريكا على الصين

أمريكا.. إعصار فلورنس يجتاح كارولاينا الشمالية ويخلف دماراً هائلاً (فيديو)

أمريكا.. إعصار فلورنس يجتاح كارولاينا الشمالية ويخلف دماراً هائلاً (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>