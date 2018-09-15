هذا العام.. المملكة تسمح للمعتمرين بالتنقل بين مدنها المختلفة

تواصل – الرياض:

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان ‘‘إن السماح للمعتمرين بالتنقل بين مدن المملكة يعتبر نقلة نوعية في برامج العمرة والزيارة‘‘ مبيناً أنه سيتاح للمعتمرين ذلك خلال فترة تأشيرة العمرة التي تمتد لـ 30 يوماً، منها 15 يوماً مخصصة لزيارة الحرمين الشريفين.

وبحسب ‘‘اليوم‘‘ أبان وزان، أنه يمكن للمعتمر قضاء أكثر من شهر بالمملكة، بشرط التقدم بطلب وقت إضافي عبر شركات العمرة قبل قدومه للمملكة، لافتاً إلى أن وزارة الحج سترفع الطلب للجهات المعنية لاعتماد الفترة التي يطلبها المعتمر.

من جهته، أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن السماح للمعتمر بزيارة بقية مدن المملكة أو المواقع السياحية والتراثية، يتطلب منه الحصول على برنامج سياحي قبل القدوم للمملكة.