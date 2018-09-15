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بالفيديو.. طفل صغير يلاعب ثعباناً ضخماً وكأنه يداعب قطة

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تواصل – وكالات:

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر طفلا صغيرا في إندونيسيا وهو يلاعب ثعباناً كبيراً، حيث كان يجهل الخطر الحقيقي المحدق به.

وتعجب المشاهدون من العلاقة الودية التي ظهرت في المقطع بين الطفل والثعبان، إذ كان الطفل يلاعب الأخير كما لو كان قطة أليفة.

وبدا الثعبان مسالماً جداً كما لو أنه لم يُرد إيذاء الطفل الصغير، بل حتى أنه حاول الزحف والابتعاد عنه، إلا أن الطفل أصر على اللحاق به والاستمرار باللعب.

كما سبب الفيديو موجة انتقادات لاذعة للشخص الذي صور الحادثة، إذ على الرغم من ظهور الثعبان مسالماً في المقطع، إلا أنه يستطيع خنق الطفل خلال ثوانٍ، لو أراد ذلك بالفعل.

وقد يحدث ذلك إذا التف الثعبان بجسده الطويل حول الطفل الصغير، الذي لم يكن يُقدِّر الخطر الحقيقي المحدق به.

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