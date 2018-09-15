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«صحة الرياض» تعلن قبول 49 طبيباً في برنامج زمالة طب الأسرة

«صحة الرياض» تعلن قبول 49 طبيباً في برنامج زمالة طب الأسرة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت “صحة الرياض” عن قبول 49 طبيباً في برنامج زمالة طب الأسرة للعام القادم، فيما يستعد 7 أطباء بالسنة الأخيرة للتخرج هذا العام.

وأشارت “الصحة” إلى وجود عشرة مراكز تدريبية متخصصة لبرنامج زمالة طب الأسرة، لتأهيل الأطباء، وتقديم الخدمات الصحية عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمشاركة في برامج الصحة العامة بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز والقطاعات لتطبيق برامج “الصحة المدرسية ومكافحة التدخين، برامج تعزيز الصحة، والتثقيف”.

وبينت “صحة الرياض” أنها نفذت هذا العام دورتين لتدريب المدربين في برامج زمالة طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تعزيز مستوى طب الأسرة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة في هذا المجال، وتقديم خدمة صحية متكاملة وفق أحدث معايير الرعاية الصحية الأولية وفق مسار واضح، وسعيًا لتحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية.

يذكر أن فترة برنامج زمالة طب الأسرة أربع سنوات دراسية، حيث يتخرج الدارسون كأخصائيين طب أسرة.

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