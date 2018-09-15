خبراء ينصحون: لا تشترِ هواتف أيفون الجديدة قبل هذا الموعد

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تواصل – متابعات:

تقدمت بعض الأوساط التقنية العالمية بنصائح خاصة بشأن عملية شراء هواتف أيفون، والتي تم إصدار أحدثها خلال الأربعاء الماضي ضمن المحفل السنوي الرسمي للشركة الأميركية.

وحسب ما جاء في موقع بزنس إنسايدر الأميركي، فإنه من الأفضل لمستخدمي هواتف أيفون في الوقت الحالي الانتظار إلى يوم الاثنين المقبل قبل أن يطلبوا شراء أحدث نسخ أيفون، وهي XS MAX وXR وXS، وهي الهواتف الثلاثة التي ظهرت في محفل أبل.

وأرجع الموقع الأميركي هذه النصيحة إلى المزايا التي سيحملها تحديث نظام التشغيل الخاص بهواتف أيفون iOS 12، والذي سيصدر بشكل رسمي الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه سيسهم بشكل كبير في تطوير الأداء والسرعة الخاصة بالنسخ القديمة من أيفون.

وعلى الرغم من كون هاتف أيفون XS MAX هو الأكبر والأغلى في تاريخ الشركة الأميركية، إلا أنه استطاع تحقيق رقم قياسي في سرعة البيع عبر الطلبات المسبقة.

وأبلغت أبل العملاء الراغبين في شراء الهاتف أنه عليهم الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع حتى تصل الدفعة التالية من أيفون XS MAX، خاصة وأن بعد الألوان مثل الذهبي والفضي تم نفاذهم بشكل كامل.

وجاءت أسعار هواتف أبل التي عُرضت في محفل أبل، بواقع ألف دولار للنسخة أيفون XS، و1500 دولار للنسخة أيفون XS MAX الجديد، فيما لن يُعرض هاتف أيفون XR الجديد قبل أكتوبر المقبل.ش

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