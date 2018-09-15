ما نسبة سيطرة الوافدين على قطاعات التجزئة والمقاولات؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

«قصاص» يبكي بعد أول أذان له في المسجد النبوي (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

خاص لـ«تواصل».. ضبط الوافد المتهم بالتحرش بطفلة في ينبع (فيديو)

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

«الإسكان» تُعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي

ما نسبة سيطرة الوافدين على قطاعات التجزئة والمقاولات؟

ما نسبة سيطرة الوافدين على قطاعات التجزئة والمقاولات؟
0

تواصل – الرياض:

أكد خبراء اقتصاديون، أن التستر التجاري، أو الاقتصاد الخفي، یستنزف ما بین 20-35 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نتیجة سیطرة الوافدین على أكثر من 40% من قطاعات التجزئة والبناء والمقاولات، محذرین من تزاید هذه الظاهرة في السنوات الأخیرة وتأثیرها السلبي على الاقتصاد الوطني والمواطنین.

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزیز الدكتور فاروق الخطیب: ‘‘إن الاقتصاد الوطني لا یحتاج لـ 12 مليون وافد المتواجدين حاليا، بل يحتاج 4 ملایین فقط مدربین تدریبًا عالیًا ولیس هذا الكم من الوافدین الذين حصلوا على الخبرة على حساب المستهلك السعودي، إضافة إلى كونهم عبئًا على البنیة التحتیة والمرافق السعودیة بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأضاف الخطیب أن فرض الرسوم سوف یكون مصدر قلق للعاملین في التستر التجاري أو الاقتصاد الخفي والذي یشكل ما بین 20-35 %من الدخل القومي للمملكة.

مشیراً إلى أن أهم أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري، هو غیاب الوازع الدیني من قبل الآلاف من المواطنین الحاصلین على تراخیص وسجلات تجاریة وعدم التزامهم بأخلاقیات العمل التجاري، خاصة أنهم سلموا سجلاتهم التجاریة لوافدین لیدیرونها لمصلحتهم، بینما یجب ضرورة مضاعفة دور وزارة التجارة بحكم أنها الجهة المسؤولة عن مكافحة التستر التجاري.

أما عضو جمعیة الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خلیفة، فقد كشف عن أن ظاهرة التستر التجاري تعتبر أحد مكونات الاقتصاد الخفي، فهي تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن آثارها أنها ألحقت أضراراً واسعة بالقطاعین الخاص والعام، فضلا عن الشباب الباحث عن فرص عمل ولم یجدها.

وأشار إلى أنه رغم صدور فتوى حرمت التستر بمختلف أشكاله، إضافة إلى العقوبات المغلظة فلم ینجح الحد من هذه التجاوزات، التي تفشت في القطاع التجاري والأعمال الخدمیة بشكل غیر مسبوق ظهرت مساوئها حالیاً وستظهر بدرجة أشد في السنوات المقبلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أسباب تمهّل «التجارة» في التشهير بالمنشآت المخالفة وقضايا التستر (فيديو)

أسباب تمهّل «التجارة» في التشهير بالمنشآت المخالفة وقضايا التستر (فيديو)

التشهير بـ4 مدانين بجريمة التستر في هذا النشاط التجاري.. تعرّف على العقوبة

التشهير بـ4 مدانين بجريمة التستر في هذا النشاط التجاري.. تعرّف على العقوبة

عضو شورى يقدم نصائحَ لـ«التجارة» للإيقاع بـ«المتسترين»: أفسحوا المجال للمواطنين

عضو شورى يقدم نصائحَ لـ«التجارة» للإيقاع بـ«المتسترين»: أفسحوا المجال للمواطنين

التشهير بمواطن ارتكب مخالفة تستر تجاري في نشاط المقاولات

التشهير بمواطن ارتكب مخالفة تستر تجاري في نشاط المقاولات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>