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«السديس» يُحذر موظفي الحرمين من القرارات الفردية

«السديس» يُحذر موظفي الحرمين من القرارات الفردية
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تواصل – الرياض:

حذَّر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، من الاجتهادات والقرارات الفردية في العمل، كونه مؤسسياً مبنياً على لوائح وأنظمة ينبغي الالتزام بها، مشيرا إلى أن ذلك لا ينافي التطوير والتجديد وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لنشر رسالة الحرمين الشريفين وإبراز الجهود والإنجازات التي تقدم فيهما، جاء ذلك في سياق لقاءاته بالمستشارين ومدراء العموم والإدارات بوكالة المسجد النبوي.

وبحسب ‘‘الرياض‘‘ بيَّن السديس أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الإنتاج والعمل والحرص على المبادرات وتسيير وتسهيل أعمال الزائرين والعناية بالجودة والتميز والمعايير والمقاييس العليا في الأعمال والحرص على تحقيق المصلحة العامة ، مؤكدا على أهمية العمل بأمانة ومسؤولية ، وقال : المملكة – حفظها الله – عازمة على تطبيق الرؤية باستقبال 30 مليون معتمر وزائر في السنة الواحدة وذلك يحتاج إلى العمل كفريق واحد من الجميع.

وشدد الرئيس العام على ضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية واستخدامها في العمل لمواكبة عصر التطور والتقنية.

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