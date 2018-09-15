مصادر: ارتفاع أسعار تذاكر قطار الحرمين 100% بعد شهرين

تواصل – الرياض:

‘‘تضاعف أسعار تذاكر قطار الحرمين بنسبة 100% بعد شهرين من تشغيله‘‘ هذا ما كشفت عنه بعض المصادر والتي توقعت أن يحدث الأسبوع المقبل الموافق 13 من شهر محرم الجاري.

وأوضحت المصادر، أن سعر التذكرة سيرتفع من 75 ريالاً إلى 150 ريالاً للاتجاه الواحد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ستبلغ أسعار تذاكر درجة رجال الأعمال 190 ريالاً للاتجاه الواحد بإجمالي 380 ريالاً لتذكرة الذهاب والعودة بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وأضافت أن سعر التذكرة بين جدة والمدينة للدرجة السياحية سيبلغ للاتجاه الواحد 120 ريالاً، أما تذكرة درجة رجال الأعمال ستبلغ 150 ريالاً للاتجاه الواحد، و300 ريال للذهاب والعودة.

وستكون أسعار تذاكر رحلات قطار الحرمين في أول شهرين من التشغيل، 75 ريالاً لتذكرة الدرجة السياحية بين مكة والمدينة، بينما ستكون الرحلة بين جدة والمدينة بـ 60 ريالاً، فيما تبلغ قيمة تذكرة رجال الأعمال 95 ريالاً للاتجاه الواحد بين مكة والمدينة، و75 ريال بين المدينة وجدة.